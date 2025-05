Starfield z nową aktualizacją na PC. Poprawiono stabilność, wydajność - pojawiły się też nowe ustawienia graficzne

Wśród zmian w rozgrywce znalazły się poprawki dostępu do ładunków we wnętrzach, przyznawania punktów doświadczenia po użyciu rakiet oraz zachowania istot, które mogły przypadkowo przenieść się do wody. Bethesda wprowadziła do Starfielda również szereg drobniejszych usprawnień i poprawek błędów.

Gracze chcący przetestować betę mogą ją aktywować w ustawieniach Starfield na Steamie, przechodząc do zakładki „Właściwości” i wybierając „beta” w menu wersji testowych. Gra dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S.