Starfield z klimatem Gwiezdnych wojen. Fani stworzyli nowe klasy i moce

Mikołaj Berlik
2025/10/02 09:15
Fani Gwiezdnych wojen mogą teraz odgrywać Jedi, Sithów i inne postacie.

Do Starfield trafił właśnie nowy fanowski projekt autorstwa modera „themoreyoujoe”. Dodatek wprowadza pięć klas inspirowanych światem Gwiezdnych wojen, a wraz z nimi system umiejętności oraz możliwość korzystania z Mocy. To jedna z ciekawszych propozycji dla graczy szukających klimatu Star Wars w produkcji Bethesdy.

Starfield
Starfield

Starfield – klasy i moce rodem z Gwiezdnych wojen

System opiera się na wykorzystaniu tła fabularnego i cech postaci, dzięki czemu gracze mogą wybrać jedną z nowych klas. Wśród opcji znajdziemy m.in. tło Force Sensitive, które otwiera dostęp do różnych ścieżek rozwoju: Ciemnej Strony, Jasnej Strony lub neutralnego podejścia. W zależności od wyboru odblokowuje się specjalne drzewko umiejętności Force Sensitive, powiązane dodatkowo z klasycznymi perkami z gry.

Twórca zadbał o to, aby balans postaci wymagał inwestowania także w standardowe zdolności. Przykładowo, aby zostać Sithem lub Mistrzem Jedi, konieczne jest rozwinięcie określonych umiejętności społecznych. Dzięki temu rozgrywka zyskuje dodatkową głębię i wymaga przemyślanego budowania bohatera.

Największą atrakcją moda jest możliwość tworzenia własnych mieczy świetlnych oraz szat charakterystycznych dla Jedi i Sithów. Do dyspozycji graczy oddano także cały wachlarz zdolności Mocy, w tym Force Pull, Force Speed, Force Push czy Force Lightning. Całość sprawia, że Starfield zyskuje zupełnie nowy klimat i pozwala odgrywać jedne z najbardziej rozpoznawalnych ról w popkulturze.

Mod można już pobrać i zainstalować, a według twórcy jest to obowiązkowa propozycja dla każdego fana Gwiezdnych wojen.

Źródło:https://www.dsogaming.com/pc-performance-analyses/new-starfield-mod-adds-five-star-wars-classes-to-the-game/

Tagi:

News
PC
Star Wars
Gwiezdne wojny
fanowski projekt
fanowska modyfikacja
Starfield
