Starfield z klimatem Gwiezdnych wojen. Fani stworzyli nowe klasy i moce

Fani Gwiezdnych wojen mogą teraz odgrywać Jedi, Sithów i inne postacie.

Do Starfield trafił właśnie nowy fanowski projekt autorstwa modera „themoreyoujoe”. Dodatek wprowadza pięć klas inspirowanych światem Gwiezdnych wojen, a wraz z nimi system umiejętności oraz możliwość korzystania z Mocy. To jedna z ciekawszych propozycji dla graczy szukających klimatu Star Wars w produkcji Bethesdy.

Starfield – klasy i moce rodem z Gwiezdnych wojen

System opiera się na wykorzystaniu tła fabularnego i cech postaci, dzięki czemu gracze mogą wybrać jedną z nowych klas. Wśród opcji znajdziemy m.in. tło Force Sensitive, które otwiera dostęp do różnych ścieżek rozwoju: Ciemnej Strony, Jasnej Strony lub neutralnego podejścia. W zależności od wyboru odblokowuje się specjalne drzewko umiejętności Force Sensitive, powiązane dodatkowo z klasycznymi perkami z gry.