Starfield z klimatem Gwiezdnych wojen. Fani stworzyli nowe klasy i moce

System opiera się na wykorzystaniu tła fabularnego i cech postaci, dzięki czemu gracze mogą wybrać jedną z nowych klas. Wśród opcji znajdziemy m.in. tło Force Sensitive, które otwiera dostęp do różnych ścieżek rozwoju: Ciemnej Strony, Jasnej Strony lub neutralnego podejścia. W zależności od wyboru odblokowuje się specjalne drzewko umiejętności Force Sensitive, powiązane dodatkowo z klasycznymi perkami z gry.
Twórca zadbał o to, aby balans postaci wymagał inwestowania także w standardowe zdolności. Przykładowo, aby zostać Sithem lub Mistrzem Jedi, konieczne jest rozwinięcie określonych umiejętności społecznych. Dzięki temu rozgrywka zyskuje dodatkową głębię i wymaga przemyślanego budowania bohatera.
GramTV przedstawia:
Największą atrakcją moda jest możliwość tworzenia własnych mieczy świetlnych oraz szat charakterystycznych dla Jedi i Sithów. Do dyspozycji graczy oddano także cały wachlarz zdolności Mocy, w tym Force Pull, Force Speed, Force Push czy Force Lightning. Całość sprawia, że Starfield zyskuje zupełnie nowy klimat i pozwala odgrywać jedne z najbardziej rozpoznawalnych ról w popkulturze.
Mod można już pobrać i zainstalować, a według twórcy jest to obowiązkowa propozycja dla każdego fana Gwiezdnych wojen.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!