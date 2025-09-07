Zaloguj się lub Zarejestruj

Starfield świętuje drugie urodziny z tajemniczą zapowiedzą w tle. Na horyzoncie „Terran Armada”

Patrycja Pietrowska
2025/09/07 08:00
0
0

To już dwa lata ze Starfieldem.

Starfield ma już dwa lata. Kosmiczna produkcja Bethesdy zadebiutowała 6 września 2023 roku. Teraz deweloperzy sugerują obiecujące wieści związane z przyszłością tytułu.

Starfield
Starfield

Starfield kończy dwa lata

W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy przypominające o drugiej rocznicy premiery gry Starfield. W planach są nowe dodatki fabularne, a spekuluje się, że jeden z nich może dotyczyć frakcji powiązanej z Ziemią. Potwierdzenie tych domysłów pojawiło się w formie tajemniczej zapowiedzi Bethesdy: w tle rocznicowej wiadomości widniały słowa „Terran Armada”.

Nie poznaliśmy jednak szczegółów związanych z „Terran Armada”. Jakiś czas temu producent kreatywny, Tim Lamb, zapowiedział „darmowe aktualizacje i funkcje, o które prosili gracze, a także nowy dodatek fabularny DLC. Część zespołu deweloperskiego ma też pracować nad uczynieniem rozgrywki w przestrzeni kosmicznej bardziej satysfakcjonującą.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że Starfield dostępny jest na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Gra ukazała się na rynku 6 września 2023 roku. Zainteresowanych produkcją zapraszamy do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://gamingbolt.com/starfield-celebrates-second-anniversary-teases-the-terran-armada

