Starfield świętuje drugie urodziny z tajemniczą zapowiedzą w tle. Na horyzoncie „Terran Armada”

To już dwa lata ze Starfieldem.

Starfield ma już dwa lata. Kosmiczna produkcja Bethesdy zadebiutowała 6 września 2023 roku. Teraz deweloperzy sugerują obiecujące wieści związane z przyszłością tytułu.

Starfield kończy dwa lata

W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy przypominające o drugiej rocznicy premiery gry Starfield. W planach są nowe dodatki fabularne, a spekuluje się, że jeden z nich może dotyczyć frakcji powiązanej z Ziemią. Potwierdzenie tych domysłów pojawiło się w formie tajemniczej zapowiedzi Bethesdy: w tle rocznicowej wiadomości widniały słowa „Terran Armada”.