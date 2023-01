Starfield zaliczy opóźnienie? Gra może nie zadebiutować w 1. połowie 2023 roku

Wczoraj informowaliśmy Was o aktualizacji daty premiery Starfield na karcie produktu na Steam. Część graczy z pewnością uważało to za dobry omen, ale niewykluczone, że Bethesda szykuje się do ponownego opóźnienia debiutu swojej produkcji. W sieci pojawiły się bowiem informacje, według których wspomniane RPG – wbrew wcześniejszym zapowiedziom – nie ukaże się w pierwszej połowie bieżącego roku.

Bethesda ponownie opóźni premierę Starfield?

Autorem powyższych rewelacji jest MrMattyPlays – twórca materiałów wideo, który od dłuższego czasu dzieli się różnego rodzaju informacjami i ciekawostkami związanymi z marką Xbox. YouTuber zdradził w ostatnim odcinku podcastu Defining Duke, że wspomnianą informację otrzymał od „całkiem” zaufanego źródła.



Kolejne opóźnienie Starfield nie ma być jednak aż tak bolesne. Gra nie zadebiutuje co prawda w pierwszej połowie bieżącego roku, ale Bethesda zamierza dostarczyć swoje dzieło na rynek latem. MrMattyPlays nie był jednak w stanie wskazać bardziej konkretnego terminu.



Oczywiście powyższe informacje nie doczekały się komentarza ze strony Microsoftu oraz Bethesdy, dlatego jak zawsze w takich przypadkach radzimy podchodzić do nich z dystansem. Graczom, którzy czekają na Starfield, nie pozostaje nic innego, jak cierpliwie czekać na pokaz poświęcony wspomnianej produkcji, który ma odbyć się jakiś czas po zaplanowanej na 25 stycznia prezentacji Xbox Developer_Direct.



Na koniec przypomnijmy, że Starfield zmierza na komputery oraz konsole Xbox Series X i Xbox Series S. Produkcja studia Bethesda w dniu swojej premiery pojawi się również w usługach PC i Xbox Game Pass.