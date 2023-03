Starfield bez seksu? Tak ogłasza rząd Australii

Jak donosi PC Gamer , Australian’s Classification Board (Komitet Klasyfikacyjny) nadając kategorię wiekową +18 dla Starfield , w swojej ocenie zaznaczył, że do zaznaczenia tej kategorii w żadnym stopniu nie przyczyniło się występowanie seksu , a nagość pojawia się w “bardzo lekkim stopniu” .

Starfield na szczęście nie dostało bana od Australijczyków, tylko kategorię 18+, właśnie przez narkotyki. Innymi czynnikami, które się mocno przyczyniły do tej oceny była Przemoc, Wulgarny Język i Motywy w grze. W żadnym jednak stopniu nie przyczyniło się występowanie seksu, co sugeruje, że w tej grze go po prostu nie będzie, nawet jako coś wspomnianego pośrednio w dialogu lub zasugerowanego. Również “Nagość” została oceniona bardzo nisko, więc raczej nie będziemy się mogli spodziewać bardziej wyzywających strojów lub scen.