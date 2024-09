StarCraft wróci na salony jako strzelanka? Blizzard ma pracować nad spin-offem

Zgodnie z przekazanymi informacjami Blizzard pracuje nad spin-offem serii StarCraft. Według Schreiera jest to strzelanka, ale produkcja znajduje się obecnie na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Dziennikarz zdradził również, że na czele projektu stoi Dan Hay – były pracownik Ubisoftu, który był producentem Far Cry 3. Po sukcesie wspomnianej produkcji deweloper został natomiast producentem wykonawczym serii Far Cry i pod jego wodzą na rynek trafiły takie tytuły jak Far Cry: Blood Dragon, Far Cry 4, Far Cry Primal, Far Cry 5 oraz Far Cry 6.

Niestety Schreier nie podzielił się żadnymi dodatkowymi szczegółami na temat rzekomego spin-offu serii StarCraft. Warto natomiast pamiętać, że to nie pierwszy tego typu pomysł ze strony Blizzard Entertainment. Kilkanaście lat temu pracowano bowiem nad StarCraft: Ghost, czyli przygodową grą akcji osadzoną w świecie StarCrafta, która ostatecznie została anulowana. Amerykański zespół swego czasu miał pracować również nad inspirowaną cyklem Battlefield pierwszoosobową strzelanką o kodowej nazwie Ares, która także miała być skierowana do fanów StarCrafta.