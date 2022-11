Szanse na powrót StarCrafta i Warcrafta? Phil Spencer podekscytowany przyszłością

Z okazji 25-lecia marki Age of Empires magazyn Wired przeprowadził interesujący wywiad z Philem Spencerem, czyli przedstawicielem Microsoftu (podajemy za portalem VG247). W trakcie rozmowy o gatunku strategii czasu rzeczywistego (lub, jak kto woli, o RTS-ach) dziennikarze zapytali mężczyzny, czy istnieją jakieś plany, które miałyby zostać wdrożone po sfinalizowaniu największej transakcji w branży gier wideo i przejęciu Activision Blizzard przez Microsoft. Jak nietrudno się domyślić, Spencer przywołał tutaj StarCrafta.

Pierwsze, co bym odpowiedział to to, że w temacie przyszłości Blizzarda, Activision oraz studia King nie mam nic do powiedzenia. Są to zwyczajne rozważania na temat potencjalnych możliwości. Masz jednak rację; kiedy myśli się o dziedzictwie gatunku RTS, pierwsze co przychodzi do głowy to nie tylko StarCraft, ale również Warcraft. (...) Cieszy mnie myśl, iż razem z Activision, Blizzardem oraz Kingiem będziemy mogli wspólnie zastanowić się nad możliwościami, jakie niesie ze sobą tak obszerne portfolio . Mimo wszystko uniknę jednak pytania mówiąc, że nie jest to coś, nad czym obecnie mogę pracować. Jednak myśl o tym, co mogłoby czekać te marki bardzo mnie ekscytuje – zwłaszcza jako kogoś, kto spędził przy tych grach naprawdę wiele godzin.