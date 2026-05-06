Nowy Worms wyciekł do sieci. Tajemniczy projekt budzi zainteresowanie

W sieci pojawił się nietypowy przeciek dotyczący serii Worms. Według niepotwierdzonych informacji, Team17 pracuje nad nową odsłoną cyklu, która funkcjonuje pod roboczą nazwą „Project Arrakis”.

Worms – możliwy powrót w taktycznym wydaniu

Źródłem przecieku jest mało znane konto w serwisie X, które niespodziewanie opublikowało materiały mające pochodzić z testów gry. Na udostępnionych obrazach widać fragmenty rozgrywki oraz dowody aktywności na Steamie, co może sugerować, że mamy do czynienia z wersją testową przygotowaną przez Team17.

