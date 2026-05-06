Nowy Worms wyciekł do sieci. Tajemniczy projekt budzi zainteresowanie

Mikołaj Berlik
2026/05/06 17:30
Nieoficjalne materiały sugerują powrót kultowej serii w zupełnie nowej formie.

W sieci pojawił się nietypowy przeciek dotyczący serii Worms. Według niepotwierdzonych informacji, Team17 pracuje nad nową odsłoną cyklu, która funkcjonuje pod roboczą nazwą „Project Arrakis”.

Worms – możliwy powrót w taktycznym wydaniu

Źródłem przecieku jest mało znane konto w serwisie X, które niespodziewanie opublikowało materiały mające pochodzić z testów gry. Na udostępnionych obrazach widać fragmenty rozgrywki oraz dowody aktywności na Steamie, co może sugerować, że mamy do czynienia z wersją testową przygotowaną przez Team17.

Z przecieku wynika, że nowy projekt ma być grą taktyczną, co stanowiłoby pewne odejście od klasycznej formuły znanej z poprzednich części. Seria Worms przez lata słynęła z turowych starć, absurdalnego humoru i charakterystycznego arsenału – od wybuchowych owiec po betonowe osły. Ostatnie lata nie przyniosły jednak wielu nowych odsłon, dlatego potencjalny powrót marki wzbudza spore zainteresowanie.

Zanim prześlę trochę materiału z rozgrywki, oto kilka dodatkowych zrzutów ekranu z nadchodzącej gry Worms, z widocznym oknem exe – to gra w stylu taktycznym, jest naprawdę fajna

Na razie wszystkie informacje należy traktować z dużą ostrożnością. Nie wiadomo, czy materiały faktycznie pochodzą z wewnętrznych testów, czy są jedynie próbą zwrócenia uwagi. Autor przecieku zapowiada jednak publikację kolejnych materiałów, w tym fragmentów rozgrywki.

Jeśli doniesienia się potwierdzą, może to oznaczać, że Worms szykuje się do powrotu – być może w zupełnie nowej odsłonie, dostosowanej do współczesnych trendów.

Źródło:https://insider-gaming.com/new-worms-game-has-possibly-leaked-in-a-bizarre-way/

