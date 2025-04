StarCraft doczeka się nowych gier. Nie od Blizzarda, ale zewnętrznego partnera

Jeszcze pod koniec marca koreańskie media poinformowały, że Blizzard szuka zewnętrznego partnera na produkcję nowych gier z serii StarCraft i Overwatch. W przypadku popularnej kosmicznej strategii mowa nie tylko o kolejnych strategicznych odsłonach, ale również spin-offach, które miałyby być RPG-ami, czy pierwszoosobowymi strzelankami. Wśród firm, które walczyły o umowę z Blizzardem, były Nexon, NCSoft, Netmarble oraz Krafton. Według serwisu MTN to właśnie ta pierwsza firma zostanie producentem i wydawcą nowej mobilnej odsłony Overwatcha, a także nadchodzących gier StarCraft.

StarCraft doczeka się nowych gier od Nexon

Z raportu wynika, że Blizzard od czwartego kwartału ubiegłego roku poszukiwał dużych koreańskich firm gamingowych, oferując prawa do rozwoju treści w oparciu o markę StarCrafta oraz prawa do obsługi serwisowej Overwatch Mobile w Korei i Japonii. Choć szczegóły dotyczące nowej gry StarCraft pozostają niejasne, to Overwatch Mobile ma być wewnętrznie określany jako „Overwatch 3”, co sugeruje, że może pełnić rolę pomostu między aktualną wersją konsolową gry a nową odsłoną na urządzenia mobilne.