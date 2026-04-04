Star Wars: The Old Republic ma już 15 lat. Twórcy zapowiadają huczne świętowanie

Rok 2026 to wyjątkowy czas dla Star Wars: The Old Republic. Gra, która swoją premierę miała w 2011 roku obchodzi właśnie 15-lecie. Twórcy zapowiadają, że pojawi się jeszcze wiele nowości, pomimo, że już pierwszy kwartał tego roku przyniósł sporo zawartości oraz zapowiedzi na najbliższe miesiące. 15 lat istnienia Star Wars: The Old Republic Przypomnijmy, że 10 marca zadebiutowała aktualizacja 7.8.1 zatytułowana Master’s Enigma, która przybliża graczy do finału dodatku Legacy of the Sith. W nowym wątku fabularnym gracze mierzą się z Darthem Jadusem oraz eksplorują statek badawczy należący do Dartha Nula. Wraz z aktualizacją pojawiły się także nowe misje typu Date Night z Torianem Caderą (dla Łowców Nagród) oraz z Kirą Carsen (dla Rycerzy Jedi). Warto zaznaczyć, że obecnie dostępne są tylko angielskie kwestie dialogowe, ale gracze korzystający z francuskiej i niemieckiej wersji językowej mogą grać z angielskim dubbingiem i napisami w swoim języku. Pełna lokalizacja pojawi się w późniejszym terminie.

Trwa także 10 sezon Galactic Season zatytułowany Secrets of the Syndicate, który daje graczom drugą szansę na zdobycie nagród z poprzednich sezonów. Do zdobycia ponownie są między innymi towarzysze Altuur zok Adon i PH4-LNX, a także inne nagrody z sezonów 1 i 3. Wiosenny event Spring Abundance Festival potrwa do 7 kwietnia. Jednym z fajniejszych elementów jakie można zdobyć podczas tego wydarzenia jest na przykład minipet Mobile Abundance Basket. Do tego samego dnia można również odebrać nagrodę Twitch Drop: T2-26 Scout Walker.

Finał fabuły Legacy of the Sith nadejdzie wraz z aktualizacją 7.9 zatytułowaną Legacy Reborn, która ukaże się wiosną. Twórcy zapowiadają, że będzie to ważny krok w kierunku kolejnego dużego rozdziału gry. Podczas nadchodzącego livestreamu dotyczącemu patcha 7.9 gracze zobaczą również pierwsze zapowiedzi aktualizacji 8.0, nad którą trwają już prace. Twórcy podzielili się także informacjami o migracji gry na DirectX 12. To jedna z największych zmian technologicznych, obok przejścia na architekturę 64-bitową. Ulepszenia mają poprawić wydajność gry i umożliwić tworzenie bardziej zaawansowanej zawartości w przyszłości. Naturalnie twórcy planują obchody 4 maja, czyli Gwiezdno Wojenne May the 4th. Podczas wydarzenia zdobywane punkty doświadczenia zostaną podwojone, w sklepie będzie sporo promocji na przedmioty kosmetyczne, a dodatkowo przewidziano nagrody za codzienne logowanie oraz dla subskrybentów. Jak podkreślają deweloperzy, to dopiero początek roku i wydarzy się jeszcze wiele dobrego. Wraz z zakończeniem Legacy of the Sith rozpocznie się droga do jubileuszowej aktualizacji z okazji 15-lecia gry. Więcej informacji o przyszłości Star Wars: The Old Republic gracze mają poznać już wkrótce.