Star Wars Outlaws Limited Edition na PlayStation 5 i Xbox Series X za 79 zł w Media Expert

Poznaj pierwszą przygodową grę akcji z uniwersum Star Wars z otwartym światem i odwiedzaj wyjątkowe miejsca w całej galaktyce – dobrze znane i nowe. Kuś los jako łotrzyca Kay Vess szukająca sposobności, by rozpocząć nowe życie. Walcz, kradnij i wywijaj się syndykatom przestępczym, by dołączyć do najbardziej poszukiwanych w galaktyce.

Jeśli podejmiesz ryzyko, galaktyka pełna jest możliwości.

ODKRYJ GALAKTYKĘ MOŻLIWOŚCI - Zwiedzaj wyjątkowe miejsca z tętniącymi życiem miastami i kantynami. Bierz udział w niesamowitych wyścigach plenerowych na swoim ścigaczu. Każde miejsce to nowe przygody, zróżnicowane wyzwania i kuszące nagrody – o ile podejmiesz ryzyko.