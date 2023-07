Star Wars Jedi stanie się trylogią? Nowe oferty pracy źródłem spekulacji

Respawn Entertainment szuka bowiem osób, które mogą pochwalić się znajomością Unreal Engine 5. Star Wars Jedi: Ocalały działa natomiast na Unreal Engine 4, co wyklucza prace nad ewentualnym dodatkiem. Stig Asmussen – gdy wspominał o planach dotyczących stworzenia trylogii przygód Cala Kestisa – stwierdził, że „można bezpiecznie założyć”, że trzecia część będzie korzystać z najnowszej wersji silnika firmy Epic Games.

Na koniec przypomnijmy, że Star Wars Jedi: Ocalały dostępne jest na PC i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.