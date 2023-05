Star Wars Jedi: Ocalały sukcesem, mimo problemów. EA jest zadowolone z premiery

W tym tygodniu Star Wars Jedi: Ocalały doczekało się kolejnej aktualizacji . Stan techniczny najnowszej produkcji studia Respawn Entertainment wciąż pozostawia jednak wiele do życzenia, dlatego w najbliższym czasie możemy spodziewać się kolejnych poprawek. Wygląda jednak na to, że wspomniane problemy nie przeszkodziły kontynuacji przygód Cala Kestisa w osiągnięciu sukcesu. Z premiery gry wyraźnie zadowolona jest bowiem firma Electronic Arts.

Na koniec przypomnijmy, że Star Wars Jedi: Ocalały dostępne jest na PC i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Respawn Entertainment, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Star Wars Jedi: Ocalały. To byłaby wzorcowa kontynuacja, ale…