Star Wars Jedi: Ocalały jest za duży dla PS4 i XONE. Twórcy tłumaczą brak gry na starszych konsolach

W najnowszym numerze magazynu Play pojawił się wywiad z dyrektorem gry Stigiem Asmussenem. Twórca Star Wars Jedi: Ocalały ujawnił, że produkcja jest zbyt duża, jak na moc poprzedniej generacji konsol, dlatego zdecydowali się zrezygnować z produkcji gry na te platformy.

Doświadczycie korzyści płynących z potężniejszego sprzętu. Nauczyliśmy się, że możemy wykorzystać szybsze procesory, większą i szybszą pamięć, lepsze czasy ładowania itp., aby tworzyć znacznie większe mapy, z większą ilością szczegółów, większą gęstością, szerszą różnorodnością wrogów/NPC i ogólną wiernością. Te funkcje doskonale pasowały do ​​tego, jak chcieliśmy rozwijać grę. Nie chcieliśmy psuć tego, co zrobiliśmy w pierwszej części, ponieważ została dobrze przyjęta, ale chcieliśmy ewoluować/ulepszyć doświadczenie. Ta nowa generacja pozwoliła nam dokładnie to zrobić i wierzę, że przekłada się to na prawdziwe doświadczenie nowej generacji w uniwersum Gwiezdnych Wojen.