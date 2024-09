Star Wars Jedi 3 w produkcji. Nadchodzi „ostatni rozdział” przygód Cala Kestisa

Na więcej informacji dotyczących Star Wars Jedi 3 z pewnością przyjdzie nam nieco poczekać. Warto natomiast dodać, że przy nadchodzącej odsłonie przygód Cala Kestisa nie będzie pracować Stig Asmussen. Reżyser Star Wars Jedi: Upadły Zakon i Star Wars Jedi: Ocalały we wrześniu 2023 roku opuścił bowiem studio Respawn Entertainment.

Na koniec warto przypomnieć, że Star Wars Jedi: Ocalały zadebiutowało na rynku w kwietniu 2023 roku. Obecnie druga część przygód Cala Kestisa dostępna jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Star Wars Jedi: Ocalały. To byłaby wzorcowa kontynuacja, ale…