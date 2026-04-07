Star Wars Eclipse w tarapatach? Gra wciąż oddalona o lata od premiery

Od momentu pierwszej zapowiedzi Star Wars Eclipse minęło 5 lat. Tymczasem produkcja Quantic Dream pozostaje wielką niewiadomą, przez co pojawiły się obawy o przyszłość projektu.
Teraz wreszcie pojawiła się porcja nowych informacji na temat wspomnianej gry. Z tym, że nieoficjalnych. I niezbyt pozytywnych dla tych, którzy czekają.
Sukces Spellcasters Chronicles kluczem do powstania Star Wars Eclipse?
Temat Star Wars Eclipse został poruszony w ostatnim odcinku Insider Gaming Weekly. Jedno ze źródeł poinformowało przy tym, że prace nad grą z uniwersum Gwiezdnych Wojen posuwają się bardzo powoli. Mówi się nawet, że postępy, jakich twórcy dokonali na przestrzeni wielu minionych miesięcy, są tak naprawdę znikome. To o tyle ciekawe, że spora część produkcji miała zostać już ukończona, ale teraz zostało domykanie pozostałych elementów. I to właśnie tutaj pojawiają się problemy z dynamiką rozwoju.
Na tym etapie gra wciąż wydaje się oddalona o lata od ukończenia – stwierdził jeden z informatorów.
O Star Wars Eclipse po raz pierwszy usłyszeliśmy podczas The Game Awards 2021. Już sam fakt, że za gwiezdnowojenne uniwersum zabrali się twórcy Detroit: Become Human, Heavy Rain i Fahrenheita, wzbudzał sporą ekscytację. Niemniej od tego czasu wydarzyło się niewiele. Ostatni komunikat ze strony deweloperów ograniczył się zaś do zapewnień, że prace trwają, niemniej równolegle z innymi projektami. Pomóc mogłoby zwiększenie zespołu twórców, ale firma NetEase rzekomo nie chce inwestować kolejnych środków i skupia się na rozwoju wydanego we wczesnym dostępie Spellcasters Chronicles.
Obecnie długoterminowe perspektywy zależą mniej od możliwości kreatywnych, a bardziej od opłacalności finansowej. Jeśli Spellcasters poniesie porażkę komercyjną, oczekuje się, że NetEase ponownie przeanalizuje swoje zaangażowanie w studio i może zdecydować o zaprzestaniu dalszych inwestycji – mówi się nieoficjalnie.
To oznaczałoby, że ewentualne powstanie Star Wars Eclipse uzależnione jest od sukcesu Spellcasters Chronicles lub też jego braku. W tym drugim przypadku może się okazać, że wizja Davida Cage’a w uniwersum Gwiezdnych Wojen nigdy nie zostanie zrealizowana.
