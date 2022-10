Star Wars Eclipse wprowadzi nową rasę? Kolejne doniesienia o grze Quantic Dream

Do sieci trafiło kilka nieoficjalnych informacji na temat nadchodzącej produkcji twórców Detroit: Become Human.

W połowie września jeden z przedstawicieli Quantic Dream zapowiedział, że w Star Wars Eclipse nie zabraknie elementów charakterystycznych dla innych gier studia. Tymczasem do sieci trafiły kolejne nieoficjalne informacje na temat wspomnianej produkcji. Z najnowszych doniesień wynika, że twórcy Detroit: Become Human zamierzają wprowadzić do uniwersum Gwiezdnych wojen zupełnie nową rasę.

Szczegóły fabularne Star Wars Eclipse trafiły do sieci

Nowymi informacjami na temat Star Wars Eclipse podzielił się w podcaście Sacred Symbols (dzięki VGC) Colin Moriarty. Okazuje się, że nadchodząca produkcja twórców Detroit: Become Human ma nosić kodową nazwę Project S. Jak wspomnieliśmy wyżej, deweloperzy ze studia Quantic Dream zamierzają rzekomo przedstawić miłośnikom Gwiezdnych wojen nową – przypominającą ludzi – rasę o nazwie Zaaran, mogąca pochwalić się potęgą „militarną i polityczną”, dzięki której zbudowano potężne imperium.



Główną bohaterką gry ma być natomiast około 30-letnia Sarah – żeńska przedstawicielka wspomnianej rasy, która wychodzi za mąż za Xando. Zgodnie z tradycją po ślubie Zaaranowie stają się jedną, współpracującą ze sobą jednostką. W przypadku postaci z nadchodzącego Star Wars Eclipse całość ma być jednak nieco bardziej skomplikowana.



Xando jest bowiem nieco „łagodniejszy”, a Sarah ma być rzekomo „fanatyczką”, która „prawdziwie wierzy” w „przemoc demonstrowaną przez jej imperium”. Relacja wspomnianych postaci ma być natomiast istotną częścią nadchodzącej produkcji twórców Detroit: Become Human.



Colin Moriarty potwierdził także, że za historię Star Wars Eclipse odpowiadają wspólnie David Cage oraz Adam Williams. Co ciekawe, sama gra mnie znajdować się jeszcze we właściwiej produkcji, co może wynikać z problemów, o których wspominano na początku marca.



Dodatkowo Tom Henderson, znany branżowy insider i dziennikarz, stwierdził – powołując się na sprawdzone źródła – że informacje ujawnione w podcaście Sacred Symbols mają być częścią kontrolowanego przecieku, którego celem jest zwiększenie zainteresowania produkcją zarówno ze strony graczy, jak i potencjalnych pracowników.



Na koniec warto przypomnieć, że wciąż nie znamy zbyt wielu szczegółów na temat Star Wars: Eclipse. Quantic Dream nie ujawniło nawet platform docelowych, choć możemy zakładać, że tytuł powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Według nieoficjalnych informacji produkcja ma być inspirowana The Last of Us i stawiać duży nacisk na fabułę.