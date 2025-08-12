Star Trek w klimacie Andora? Powrót tego kapitana to informacja, na którą czekali fani

Ta wiadomość zelektryzuje fanów uniwersum. Możliwe, że ta nieco już zapomniana postać kapitana powróci w nowym serialu.

Michael Sussman, scenarzysta i producent związany ze Star Trekiem, ujawnił plany stworzenia nowej serii. Miałaby ona skupiać się na postaci kapitana Jonathana Archera, znanego z serialu Star Trek: Enterprise. Wcielał się w niego Scott Bakula. Projekt roboczo zatytułowany Star Trek: United miałby opowiadać o czasach, gdy Archer pełni funkcję prezydenta Zjednoczonej Federacji Planet. Star Trek: Enterprise – szykuje się powrót Jonathana Archera? „To thriller polityczny i dramat rodzinny rozgrywający się w chaotycznych, twórczych latach Federacji” – mówi Sussman w rozmowie z TrekMovie.com. Twórca podkreśla, że chciałby, aby produkcja dla świata Star Treka była tym, czym Andor stał się dla Gwiezdnych wojen – dojrzałą, realistyczną opowieścią.

Pomysł na spin-off powstał lata temu, jednak został odrzucony przez Paramount. Teraz, po zatwierdzeniu fuzji firmy ze Skydance, Sussman liczy, że projekt otrzyma zielone światło. Wstępne rozmowy miały już odbyć się z Alexem Kurtzmanem, jednym z głównych architektów współczesnego Star Treka oraz CBS Studios i Paramount+.

Warto zaznaczyć, że mówimy o postaci bardzo ważnej dla uniwersum. Jonathan Archer był pionierskim kapitanem pierwszego ziemskiego statku klasy NX, który przecierał szlaki w nieznanym kosmosie. Fani cenili go za idealistyczne podejście, ciekawość świata i zdolność do budowania mostów porozumienia nawet w trudnych, międzygwiezdnych sytuacjach. Ewentualny powrót Archera byłby z pewnością nie lada gratką dla fanów. Na razie jednak nie wiadomo, czy i kiedy Star Trek: United trafi do realizacji. Przypominamy, że serial Star Trek: Enterprise można oglądać na SkyShowtime.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.





