Star Trek w klimacie Andora? Powrót tego kapitana to informacja, na którą czekali fani

Jakub Piwoński
2025/08/12 11:30
Ta wiadomość zelektryzuje fanów uniwersum. Możliwe, że ta nieco już zapomniana postać kapitana powróci w nowym serialu.

Michael Sussman, scenarzysta i producent związany ze Star Trekiem, ujawnił plany stworzenia nowej serii. Miałaby ona skupiać się na postaci kapitana Jonathana Archera, znanego z serialu Star Trek: Enterprise. Wcielał się w niego Scott Bakula. Projekt roboczo zatytułowany Star Trek: United miałby opowiadać o czasach, gdy Archer pełni funkcję prezydenta Zjednoczonej Federacji Planet.

Star Trek: Enterprise
Star Trek: Enterprise

Star Trek: Enterprise – szykuje się powrót Jonathana Archera?

To thriller polityczny i dramat rodzinny rozgrywający się w chaotycznych, twórczych latach Federacji” – mówi Sussman w rozmowie z TrekMovie.com. Twórca podkreśla, że chciałby, aby produkcja dla świata Star Treka była tym, czym Andor stał się dla Gwiezdnych wojen – dojrzałą, realistyczną opowieścią.

Pomysł na spin-off powstał lata temu, jednak został odrzucony przez Paramount. Teraz, po zatwierdzeniu fuzji firmy ze Skydance, Sussman liczy, że projekt otrzyma zielone światło. Wstępne rozmowy miały już odbyć się z Alexem Kurtzmanem, jednym z głównych architektów współczesnego Star Treka oraz CBS Studios i Paramount+.

Warto zaznaczyć, że mówimy o postaci bardzo ważnej dla uniwersum. Jonathan Archer był pionierskim kapitanem pierwszego ziemskiego statku klasy NX, który przecierał szlaki w nieznanym kosmosie. Fani cenili go za idealistyczne podejście, ciekawość świata i zdolność do budowania mostów porozumienia nawet w trudnych, międzygwiezdnych sytuacjach.

Ewentualny powrót Archera byłby z pewnością nie lada gratką dla fanów. Na razie jednak nie wiadomo, czy i kiedy Star Trek: United trafi do realizacji. Przypominamy, że serial Star Trek: Enterprise można oglądać na SkyShowtime.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/star-trek-underrated-captain-working-series-twist-jonathan-archer/

Popkultura
science fiction
Star Trek
Paramount
nowy serial
Star Trek: Eterprise
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


