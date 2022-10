Star Trek Protogwiazda: Supernowa – gra jest już dostępna. Sprawdź trailer

Od dziś w sklepach dostępna jest gra Star Trek Prodigy: Supernova. Polski tytuł produkcji brzmi Star Trek Protogwiazda: Supernowa. Jest to najnowsza propozycja od Outright Games - wydawcy specjalizującego się w grach familijnych i tych przeznaczonych dla najmłodszego odbiorcy. Nie szukając daleko, ekipa ma w swoim portfolio tytuły bazujące na takich markach jak: My Little Pony, Peppa Pig, Psi Patrol, Jak Wytresować Smoka i wiele innych. Zachęcamy do zapoznania się z premierowym trailerem. Wideo znajdziecie poniżej.

Czy Wasze pociechy znają uniwersum Star Trek?

Star Trek Protogwiazda: Supernowa to przygodowa gra akcji bazująca na serialu animowanym Star Trek: Prodigy. Gracz wcieli się w postacie Dal R'El i Gwyndala. Bohaterowie ruszą w niebezpieczną podróż na tajemniczą planetę. Wszystko po to, by odszukać zaginionych członków załogi. Obcowanie z nieznanym terenem będzie wiązać się jednak z wieloma zagrożeniami. Z pewnością więcej na temat samej gry dowiecie się z jej opisu na Steam.



„Po odebraniu przez Protostara nietypowych odczytów z kierunku umierającej gwiazdy Dal R’El i Gwyndala rozpoczynają wyścig z czasem, by ocalić swoich przyjaciół, swój statek, nowo odkryty gatunek obcych i cały układ planetarny, zanim wszystko pochłonie wybuch supernowej” – czytamy w opisie gry.



Gra Star Trek Prodigy: Supernova dostępna jest na PC oraz konsolach Xbox One/Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 oraz Nintendo Switch w pełnej polskiej wersji językowej z dubbingiem. Warto zaznaczyć, że w produkcję autorstwa Tessera Studios można zagrywać się w trybie kooperacji.