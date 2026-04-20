4 lata temu zadebiutowało science fiction o podróżach w czasie, które zszokowało widzów. Serial miał na siebie ciekawy pomysł

Fani chętnie obejrzeliby nowy serial osadzony w tym uniwersum.

Cztery lata temu zadebiutowało anime, które udowodniło, że motyw podróży w czasie wciąż potrafi zaskakiwać i przyciągać przed ekrany miliony widzów. 15 kwietnia 2022 roku swoją premierę miała adaptacja mangi Summer Time Rendering, znana w Polsce pod tytułem Tajemnica wyspy, przygotowana przez studio OLM. Produkcja szybko zdobyła rozgłos, a jej pierwszy odcinek do dziś uznawany jest za jeden z najmocniejszych debiutów w historii anime. Tajemnica wyspy – anime miało perfekcyjny pierwszy odcinek Historie o pętlach czasowych i manipulowaniu wydarzeniami nie należą do najczęściej wykorzystywanych w japońskiej animacji, jednak gdy już się pojawiają, potrafią wzbudzić zainteresowanie. W tym przypadku kluczową rolę odegrało idealny balans między tajemnicą a budowaniem napięcia. Twórcy od początku rzucili widza w sam środek niepokojących wydarzeń, jednocześnie nie odkrywając wszystkich kart.

Fabuła skupia się na Shinpeiu Ajiro, który wraca na rodzinną wyspę Hitogashima po dwóch latach nieobecności, aby wziąć udział w pogrzebie swojej przyjaciółki z dzieciństwa, Ushio Kofune. Choć oficjalna wersja mówi o tragicznym utonięciu podczas ratowania dziecka, szybko pojawiają się niepokojące szczegóły, które podważają tę historię. Ślady na ciele dziewczyny sugerują, że mogło dojść do czegoś znacznie bardziej mrocznego. Wraz z rozwojem wydarzeń Shinpei odkrywa, że na wyspie działa tajemnicza siła. Cienie, czyli nadnaturalne byty przypominające ludzi, eliminują swoje ofiary i przejmują ich miejsce. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy bohater uświadamia sobie, że posiada zdolność cofania się w czasie po własnej śmierci, co pozwala mu wielokrotnie przeżywać te same wydarzenia i próbować zmienić ich bieg.

Dzięki dynamicznemu tempu prowadzenia akcji i zwartej narracji anime zamknęło całą historię w 25 odcinkach, adaptując pełną fabułę mangi autorstwa Yasukiego Tanaki, publikowanej od 2017 do 2021 roku. Mimo skrótów względem oryginału produkcja zachowała najważniejsze elementy, utrzymując napięcie od początku do samego końca. Po latach od premiery Tajemnica wyspy wciąż jest wskazywane jako przykład niemal idealnego otwarcia serii. Niespodziewany zwrot akcji w pierwszym odcinku sprawił, że wielu widzów natychmiast wciągnęło się w opowiadaną historię, a kolejne epizody tylko potwierdzały wysoką jakość produkcji. Anime w Polsce można obecnie oglądać na platformie Disney+.

