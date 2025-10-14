Zaloguj się lub Zarejestruj

Star Citizen wygląda niesamowicie w zwiastunie. Cloud Imperium zaprezentowało kolejne nowości

Mikołaj Berlik
2025/10/14 09:30
Aktualizacja 4.4 zaoferuje surowe planety, ekstremalne biomy i nowe misje wydobywcze.

Cloud Imperium Games opublikowało nowy zwiastun Star Citizen, który pokazuje kolejne elementy rozgrywki z nadchodzącej wersji Alpha 4.4. Materiał skupia się na systemie Nyx, nowym obszarze pełnym ekstremalnych warunków i surowego klimatu.

Star Citizen
Star Citizen – system Nyx w nadchodzącej aktualizacji

Zwiastun prezentuje różnorodne biomy, dziką faunę oraz niebezpieczne środowiska nowej planety. Nyx to skalisty świat niemal pozbawiony atmosfery, położony bardzo blisko swojej gwiazdy. Powierzchnia planety jest wystawiona na silne promieniowanie i ekstremalne temperatury, przez co eksploracja wymaga specjalnego sprzętu ochronnego.

W przeciwieństwie do kontrolowanych przez UEE systemów, Nyx będzie strefą bezprawia – jeszcze bardziej niebezpieczną niż Pyro. Gracze otrzymają możliwość pełnego zwiedzania powierzchni planety, prowadzenia ryzykownych misji górniczych, handlu, ratownictwa i eksploracji stref przemytniczych.

Star Citizen cały czas imponuje wizualnie i utrzymuje pozycję jednej z najładniejszych gier na rynku. Cloud Imperium planuje premierę aktualizacji Alpha 4.4 w listopadzie, choć wciąż nie wiadomo, kiedy tytuł doczeka się pełnego wydania – na to wydarzenie czekamy już ponad 10 lat, ponieważ właśnie tyle minęło od startu wczesnego dostępu.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 09:32

Ciekawe,  czy kiedyś doczekamy się premiery tego scamu.




