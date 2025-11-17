14 lat w alpha i prawie miliard dolarów budżetu. Co dalej ze Star Citizen?

Projekt rozwijany przez Cloud Imperium Games od lat budzi mieszane emocje. Jedni widzą w nim najbardziej ambitną produkcję w historii, inni – kosztowny eksperyment, który dawno wymknął się spod kontroli. Najnowsze dane finansowe tylko podsycają dyskusję.

Star Citizen – gra, kt óra ros ła szybciej niż jej postępy

Star Citizen zebrał już ponad 885 mln dolarów, co czyni go najbardziej dochodowym projektem crowdfundingowym w branży gier. Choć prace nad produkcją trwają od 2012 roku, tytuł nadal funkcjonuje wyłącznie w wersji alpha, a twórcy nie podają nawet przybliżonego terminu premiery. Rozwój gry finansowany jest zarówno z pierwotnych wpłat, jak i sprzedaży zestawów wczesnego dostępu, inwestycji prywatnych oraz bogatej oferty cyfrowych statków – często w cenach porównywalnych z realnymi pojazdami.

