14 lat w alpha i prawie miliard dolarów budżetu. Co dalej ze Star Citizen?

Mikołaj Berlik
2025/11/17 17:00
Kontrowersje wokół Star Citizen narastają – tytuł zebrał już niemal 900 mln dolarów, wciąż będąc w fazie alpha.

Projekt rozwijany przez Cloud Imperium Games od lat budzi mieszane emocje. Jedni widzą w nim najbardziej ambitną produkcję w historii, inni – kosztowny eksperyment, który dawno wymknął się spod kontroli. Najnowsze dane finansowe tylko podsycają dyskusję.

Star Citizen – gra, która rosła szybciej niż jej postępy

Star Citizen zebrał już ponad 885 mln dolarów, co czyni go najbardziej dochodowym projektem crowdfundingowym w branży gier. Choć prace nad produkcją trwają od 2012 roku, tytuł nadal funkcjonuje wyłącznie w wersji alpha, a twórcy nie podają nawet przybliżonego terminu premiery. Rozwój gry finansowany jest zarówno z pierwotnych wpłat, jak i sprzedaży zestawów wczesnego dostępu, inwestycji prywatnych oraz bogatej oferty cyfrowych statków – często w cenach porównywalnych z realnymi pojazdami.

Skala przychodów oraz tempo, w jakim rośnie budżet, stały się źródłem kolejnych oskarżeń. Niektórzy gracze nazywają Star Citizen „największym scamem w historii”, wskazując, że od lat nie widać postępów adekwatnych do rosnących milionów. Inni bronią projektu, doceniając regularne aktualizacje i wierząc, że ostatecznie będzie to produkcja bezprecedensowa pod względem skali i technologii. Podział jest dziś głębszy niż kiedykolwiek, a kontrowersje zaostrza fakt, że sprzedaż statków stała się dla studia kluczowym filarem biznesowym.

Star Citizen pozostaje jednym z najbardziej niezwykłych projektów współczesnej branży – symbolem gigantycznych ambicji, ale też niekończących się pytań o przejrzystość i tempo prac. Gra zbliża się już do miliarda dolarów budżetu, choć wciąż pozostaje daleko od pełnej premiery.

News
alfa
alfa-testy
kontrowersje
Cloud Imperium
Cloud Imperium Games
PC
Star Citizen
Mikołaj Berlik
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 17:36
wolff01 napisał:

Zaraz zaraz. To crowdfunding tak? Skoro ludzie cały czas im wpłacają "pinionżki" to lubią to robić tak? To w czym problem?

Wsparłem projekt bo chciałem zagrać w to co obiecywali i już wtedy wiedziałem że head studia to osoba kontrowersyjna. Ale nie mówimy o dużych kwotach. Miałem wtedy 25 lat. Dzisiaj mam 38 lat. Gry jak nie było tak nie ma. Jest tech demo w fatalnym stanie technicznym. 

Jeżeli nie wiesz dlaczego niektórzy mają z tym problem to nie wiem co Ci powiedzieć. 

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 17:14

Zaraz zaraz. To crowdfunding tak? Skoro ludzie cały czas im wpłacają "pinionżki" to lubią to robić tak? To w czym problem?




