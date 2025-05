STALKER: Legends of the Zone Trilogy wkrótce na PC. Nadchodzi Enhanced Edition

Zgodnie z przekazanymi informacjami STALKER: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition zadebiutuje już 20 maja 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gracze, którzy kupili wersję na PlayStation 4 i Xbox One, będą mogli liczyć na darmowy upgrade. Natomiast użytkownicy komputerów osobistych, którzy posiadają poszczególne produkcje wchodzące w skład wspomnianej kompilacji, również będą mogli pobrać stosowne aktualizacje za darmo.

Od premiery STALKER: Legends of the Zone Trilogy minął już ponad rok. Tymczasem okazuje się, że już niedługo kolejni gracze będą mieli okazję zapoznać się z kompilacją trzech pierwszych gier z serii STALKER. Deweloperzy ze studia GSC Game World ujawnili bowiem datę premiery STALKER: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition.

Na koniec przypomnijmy, że STALKER: Legends of the Zone Trilogy zadebiutowało 6 marca 2024 roku na konsolach PlayStation i Xbox. Nieco później, bo pod koniec października, zestaw trafił też w ręce użytkowników Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat kompilacji trzech pierwszych gier z serii STALKER, to zapraszamy Was do lektury: STALKER: Legends of the Zone Trilogy – czy warto było wracać do wspomnień?