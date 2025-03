STALKER 2 z zapowiedzią kolejnego patcha. Twórcy nie zwalniają z rozwojem FPS-a

Niestety nie wszystkie wiadomości związane z kolejnym patchem do STALKERA 2 są pozytywne. Deweloperzy zapytani o kwestię potencjalnego dodania Nowej Gry Plus udzielili dość wymijającej odpowiedzi. Spora część społeczności liczy, że ten element będzie kiedyś dostępny, a przeciwne głosy zwracają uwagę, że rozpoczynanie przygody z pełnym ekwipunkiem nie pasuje do koncepcji gry.

STALKER 2 jest dostępny na PC oraz Xbox Series X/S. W naszej recenzji gra otrzymała notę 7,5 na 10.