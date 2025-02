STALKER 2 w promocji. Pudełkowe wydanie kupicie taniej na PC i Xboxa

Od premiery STALKER-a 2 minęły już trzy miesiące. Od tego czasu studio GSC Game World wydało kilka dużych aktualizacji do swojej gry, a ostatnia pojawiła się w połowie lutego. Jest to więc dobra okazja, aby wejść do Zony i odwiedzić Czarnobyl. Tym bardziej że w sklepie Media Expert dostaniecie grę w atrakcyjnej promocji.