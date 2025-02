STALKER 2 dostał ogromną aktualizację. Ponad 1700 poprawek i ulepszeń we wszystkich aspektach gry

Aktualizacja STALKER 2 wprowadziła między innymi ulepszenia w zakresie sztucznej inteligencji. Naprawiono różne problemy z NPC, w tym podchodzenie do zwłok, zbieranie łupów, wymienianie broni na lepszą czy celność strzałów postaci niezależnych. Poprawiono także zachowanie mutantów w walce.

Twórcy STALKER 2 udostępnili ogromną aktualizację 1.2, wprowadzającą ponad 1700 poprawek i ulepszeń do wszystkich aspektów gry. Aktualizacja ta jest owocem uwagi poświęconej opiniom i komentarzom graczy dzielących się swoimi wrażeniami z gry na platformach Steam, Reddit, Discord i innych mediach społecznościowych.

W zakresie optymalizacji i redukcji błędów, naprawiono spadki FPS podczas walki z jednym z bossów. Usunięto problem ze spadkiem wydajności podczas zamykania PDA lub menu pauzy. Dodatkowo naprawiono błąd związany z relacjami z NPC, zmieniono nazwy niektórych rodzajów amunicji, ulepszono przejścia ze cutscenek do gry i wiele więcej.

Poprawki obejmują także główny wątek fabularny, misje poboczne, sprzęt gracza i Strefę. Deweloperzy zadbali także o lokalizację i dźwięk, a także wskazówki dla gracza. Pełna, obszerna lista zmian i ulepszeń dostępna jest w tym miejscu.

Na koniec przypomnijmy, że STALKER 2: Heart of Chornobyl trafił na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Produkcja GSC Game World zadebiutowała 20 listopada 2024 roku. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - oto moja Gra Roku.

