STALKER 2 – posłuchajcie ‘Come to Me’ czyli motywu przewodniego ostatniego trailera

STALKER 2 jest z pewności jedną z najbardziej wyczekiwanych produkcji na rynku. Pod koniec grudnia deweloperzy zapewniali, że gra ukaże się na rynku w 2023 roku. Niedawno otrzymaliśmy również porcję przepięknych screenów, które zachwyciły graczy. Deweloperzy z GSC Game World podzielili się kolejny materiałem z gry.

STALKER 2 – oprawa audiowizualna zaskakuje jakością

GSC Game World opublikowało na platformie YouTube utwór “Come to Me”, który był motywem przewodnim ostatniego trailera. Teraz kawałka możecie posłuchać w izolacji.



W trakcie rozgrywki z pewnością będziemy mieli okazję posłuchać tego utworu. Jeśli reszta ścieżki dźwiękowej została opracowana w podobnej stylistyce, to o warstwę audio możemy być spokojni. Jest bardzo klimatycznie!



“Zakazana zona w Czarnobylu zmieniła się nie do poznania po drugiej eksplozji w 2006 roku. Przez mutantów, anomalie i walczące ze sobą strony w zonie żyje się bardzo ciężko. Bez względu na niebezpieczeństwa takie artefakty przyciągały wielu stalkerów, którzy, ryzykując życiem, zapuszczali się do zony z nadzieją na bogactwa lub może i odkrycie prawdy skrywającej się w Sercu Czarnobyla” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na koniec przypomnijmy, że STALKER 2 powstaje z myślą o PC oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Jak wspomnieliśmy wyżej, gra ma pojawić się na wymienionych platformach w tym roku. Na ten moment dokładna data premiery gry nie jest jednak znana. Warto natomiast pamiętać, że produkcja w dniu swojego debiutu trafi do usługi Xbox Game Pass.