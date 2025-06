STALKER 2 już niedługo otrzyma jeszcze więcej poprawek. GSC Game World ze szczegółami patcha 1.5

Studio GSC Game World zapowiedziało nadchodzącą dużą aktualizację STALKER 2. Patch 1.5 ma trafić do gry już w przyszłym tygodniu i przynieść szereg zmian, które mają poprawić jakość rozgrywki i zwiększyć możliwości moderów. Część graczy wciąż jednak uważa, że to za mało, by zachęcić do powrotu do Zony.

STALKER 2 – nowości w ramach patcha 1.5

Jak podano na oficjalnym Discordzie gry (cytowanym przez STALKER 2 News), patch 1.5 wprowadzi długo wyczekiwane narzędzia modderskie ZoneKit, które pozwolą graczom na tworzenie własnych modyfikacji. Oprócz tego planowane jest wprowadzenie mechaniki własnych poziomów trudności, jeśli uda się ją ukończyć na czas.