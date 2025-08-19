Seria Dying Light z nowościami. Darmowy weekend z jedynką, aktualizacja Stay Human i nowe informacje o The Beast

Miłośnicy postapokaliptycznego świata opanowanego przez zombie mogą zacierać ręce. Techland podzielił się nowymi informacjami związanymi z serią Dying Light – od zmian w drugiej odsłonie serii, przez darmowy weekend z pierwszą częścią, aż po świeże wieści dotyczące nadchodzącego Dying Light: The Beast.

Tego lata, wraz ze społecznością naszej serii, świętujemy rozwój uniwersum Dying Light. Nieważne, czy dopiero zaczynacie swoją przygodę w Harran, czy chcecie doświadczyć wolności, jaką daje Villedor, albo chcecie postawić swoje pierwsze kroki w The Beast, nasz zespół jest zdeterminowany do rozwoju i powiększania świata Dying Light. – mówi Tymon Smektała, dyrektor marki Dying Light.

Coraz większymi krokami nadciąga premiera Dying Light: The Beast. Techland, we współpracy z Nvidią, potwierdził, że nowa część będzie wspierać zaawansowane technologie graficzne, takie jak DLSS-4 oraz ray tracing. Gracze zyskają wyjątkową okazję przetestowania tytułu na nadchodzących targach Gamescom 2025 w Kolonii.

Zanim jednak gracze zanurzą się w świeże doświadczenia z The Beast, zainteresowani mogą ponownie odwiedzić początki serii. W dniach od 21 do 25 sierpnia na platformie Steam odbędzie się darmowy weekend z pierwszą częścią Dying Light. Dzięki czerwcowej aktualizacji Retouched Update historia Kyle'a Crane'a jest teraz dostępna w ulepszonej jakości.

Nie zabrakło też aktualizacji zmieniającej sposób podróżowania w Dying Light 2: Stay Human. Zmiany w systemie wytrzymałości, wprowadzone na podstawie opinii społeczności, mają upodobnić rozgrywkę do pierwowzoru poprzez usunięcie kosztów staminy dla podstawowych akrobacji parkourowych. Szczegółowe informacje dotyczące zmian w patchu 1.24 dostępne są w Azylu Pielgrzymów.