Twórcy STALKER-a 2 zakupili 100 Volkswagenów dla ukraińskiej armii

Przedstawiciele studia GSC Game World poinformowali na oficjalnym profilu marki S.T.A.L.K.E.R. na Twitterze, że wspólnie z organizacją e-sportową Natus Vincere (NAVI) oraz MK Foundation zakupili 100 samochodów marki Volkswagen Transporter dla ukraińskiej armii. Pierwsza partia pojazdów została już dostarczona do stref wojennych; cztery auta trafiły do batalionu zmechanizowanego Wilki Da Vinci, a kolejne trzynaście dostarczono żołnierzom 41. Wydzielonej Brygady Zmechanizowanej.

Każda wpłata, każdy wolontariat, każda pomoc jest ważna i przybliża nas do dnia, w którym dziesiątki milionów ludzi będzie mogło wrócić do spokojnego życia, świat – do odbudowy, a stalkerzy – do Strefy.