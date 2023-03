STALKER 2 – GSC Game World odpowiada na atak hakerów

Wczoraj informowaliśmy Was o ataku hakerskim na studio GSC Game World – grupa hakerów znana jako Vestnik TSS zagrozili deweloperom poważnym wyciekiem z gry S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl . W sieci pojawiły się pierwsze materiały; hakerzy domagają się, aby twórcy zmienili swój stosunek do graczy z Rosji oraz Białorusi i oznajmili, iż studio ma czas do 15 marca na odniesienie się do żądań. Przedstawiciele studia GSC Game World postanowili odpowiedzieć poprzez opublikowanie oficjalnego oświadczenia na Twitterze.

S.T.A.L.K.E.R. 2 – twórcy odpowiadają na atak hakerów

W oświadczeniu potwierdzono włamanie na konto jednego z pracowników, na skutek którego do sieci wyciekły obrazy z gry S.T.A.L.K.E.R. 2:

W ostatnim czasie doszło do zhakowania konta jednego z naszych pracowników. (...) Jesteśmy ukraińską firmą i, jak większość Ukraińców, doświadczyliśmy wielu rzeczy, które są o wiele bardziej przerażające: zniszczony domy, zrujnowane życie i śmierć naszych bliskich. Próby szantażu i zastraszenia nas są całkowicie daremne. Nasze niezachwiane wsparcie dla naszego kraju pozostaje bez zmian – nadal będziemy robić wszystko, co możliwe, aby wspierać Ukrainę. To nie zmieni się w przyszłości pod żadnym pozorem.

