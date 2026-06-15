Deweloperzy uciekają przed GTA 6. „To ogr branży gier”

Premiera GTA 6 może być jednym z najważniejszych wydarzeń w historii branży gier. Jak przyznaje producent z Asobo Studio, praktycznie wszystkie zespoły deweloperskie na świecie musiały brać pod uwagę nadchodzący hit Rockstar przy planowaniu własnych premier.

„GTA to ogr branży”

Eric Chort, producent pracujący nad Resonance: A Plague Tale Legacy, w rozmowie z Eurogamerem przyznał, że zespół od początku analizował ryzyko związane z premierą GTA 6. Według dewelopera wpływ gry Rockstar wykracza daleko poza samą sprzedaż. Chodzi także o marketing, zainteresowanie mediów oraz czas graczy, który w przypadku tak dużej produkcji zostaje niemal całkowicie pochłonięty przez jeden tytuł.