Deweloperzy uciekają przed GTA 6. „To ogr branży gier”

Producent serii A Plague Tale przyznaje, że niemal każde studio próbowało uniknąć starcia z grą Rockstar.
Premiera GTA 6 może być jednym z najważniejszych wydarzeń w historii branży gier. Jak przyznaje producent z Asobo Studio, praktycznie wszystkie zespoły deweloperskie na świecie musiały brać pod uwagę nadchodzący hit Rockstar przy planowaniu własnych premier.
„GTA to ogr branży”
Eric Chort, producent pracujący nad Resonance: A Plague Tale Legacy, w rozmowie z Eurogamerem przyznał, że zespół od początku analizował ryzyko związane z premierą GTA 6. Według dewelopera wpływ gry Rockstar wykracza daleko poza samą sprzedaż. Chodzi także o marketing, zainteresowanie mediów oraz czas graczy, który w przypadku tak dużej produkcji zostaje niemal całkowicie pochłonięty przez jeden tytuł.
Wszystkie studia na świecie się nad tym zastanawiały. Kiedy wiadomo, że zbliża się premiera GTA, wiadomo, że pod względem marketingu, graczy i czasu poświęcanego na granie, GTA jest jak olbrzym – to największa gra. Więc próbujesz się dostosować, próbujesz tego uniknąć. Ale w tym roku widzimy, że są tylko dobre gry, a przynajmniej wiele dobrych gier, więc mówimy sobie: „ok, tak wygląda branża” i staramy się stworzyć najlepszą grę, jaka tylko jest możliwa.
Resonance: A Plague Tale Legacy zadebiutuje 27 sierpnia, czyli przed planowaną listopadową premierą GTA 6. Wiele innych wydawnictw również zdecydowało się wydać swoje gry wcześniej, unikając bezpośredniej konkurencji z produkcją Rockstar.
GramTV przedstawia:
Wśród tytułów wymienianych jako część wyjątkowo intensywnego okresu premier znajdują się między innymi Marvel's Wolverine, Gears of War: E-Day, Control Resonant czy The Blood of Dawnwalker.
Choć branża od lat dostosowuje się do premier największych hitów, skala wpływu GTA 6 jest znacznie większa, niż cokolwiek co widzieliśmy w ostatnich latach.