Beastro już w maju. W tej grze ratujemy świat garnkiem i patelnią

Palo Pori to piękna, spokojna wioska pełna rzemieślników i smakoszy. Za jej obronnym murem zaczął wybudzać się mrok. Żarłoczne potwory opanowały okoliczne ziemie i zagroziły, że zatopią zębiska w tym ostatnim kąsku nadziei i szczęścia.

Wciel się w Panka, młodego i utalentowanego kucharza, który pomaga prowadzić miejscową gospodę. Kiedy jego nauczyciel gdzieś znika, zjawia się tajemniczy gość i ostrzega przed niebezpieczeństwami czyhającymi za murem. Teraz to Panko musi stanąć na wysokości zadania i przejąć restaurację, zająć się składnikami oraz gośćmi. To jednak nie wszystko – młody szef kuchni musi dodatkowo obsługiwać Opiekunów, dzielnych poszukiwaczy przygód, którzy mają ocalić świat. W tej przygodzie utrzymanie pokoju zaczyna się w kuchni!

Z MIASTECZKA DO STOŁU

W Palo Pori świeże jest najlepsze! Gromadź składniki i zasoby, opiekuj się zwierzętami, uprawiaj swoje owoce i warzywa, by rozwijać własną przytulną restaurację hołdującą filozofii „z miasteczka do stołu”. Szukaj dzikich ziół i odblokuj nowe nasiona, by odkryć nieznane smaki w swojej kuchni.

SŁUŻBA SPOŁECZNOŚCI

Krój, smaż i gotuj się na smakowite minigry, w których przyrządzisz pyszne dania dla mieszkańców Palo Pori. Jedzenie zawsze lepiej smakuje w towarzystwie, dlatego pracuj ciężko, by gotować jeszcze sprawniej, i eksperymentuj ze składnikami, by twoi goście zawsze byli zadowoleni.

Dostosowuj swoją restaurację do gustu społeczności, opracowuj nowe posiłki, rozwijaj swoją wiedzę na drzewku umiejętności i zmieniaj wystrój restauracji, by zwiększyć jej atrakcyjność.

KARM OPIEKUNÓW

Twoim zadaniem będzie także karmienie głodnych Opiekunów. Ci dzielni mieszkańcy okolicznych ziem zapuszczą się w dzicz, aby walczyć z żarłocznymi potworami zagrażającymi pokojowi w Palo Pori. Każdy Opiekun pochodzi z regionu o odrębnych smakach, co wpływa na ich gust i preferencje: niektórzy lubią goryczkę, inni słodycz, a jeszcze inni po prostu mają na coś głód i chcą go zaspokoić! Szykuj przemyślane posiłki i równoważ profile smakowe, by dodać gościom wigoru, udoskonalić ich umiejętności i odblokować nowe zdolności. Spójrz prawdzie w oczy – kto zdołałby ocalić świat z pustym żołądkiem?

SMAKOWITE BUDOWANIE TALII

Czas spróbować twojego dania! W tym miejscu smak łączy się z taktyką. Serwowane przez ciebie posiłki rozbudują talię twoich Opiekunów – a każdy składnik odblokuje kartę. Po zjedzeniu zapuszczą się oni w dzicz, aby walczyć z monstrami. Kiedy wrócą, opowiedzą o swojej wyprawie i odegrają stoczone walki uroczymi kukiełkami na scenie. Może nawet przyniosą ci jakieś potworne składniki. Walcz w turowych starciach opartych na budowaniu talii, inspirowanych tradycyjnymi grami karcianymi z lewami. Pokonuj wrogów, dostosowując się do ich smakowej magii, lub neutralizuj ją dzięki kartom równoważącym. Dorzuć kartę wzmacniającą, by twoje ruchy były potężniejsze. Bo najlepsze danie to danie potworowi po gębie!

Wykorzystuj wyjątkowe efekty twoich składników, aby uśpić wrogów, zdmuchnąć ich karty i nie tylko. Ale uważaj – nie tylko ty posiadasz specjalne zdolności. Jeśli się nie skupisz, możesz się sparzyć.

W tej opartej na jedzeniu przygodowej grze fantasy przeciwnicy nie mają za groszek smaku! To jak, zaczynasz gotowanie?

Odblokuj magię tkwiącą w jedzeniu.