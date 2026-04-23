Echo Generation 2 ma datę premiery. Sequel trafi też do Game Passa

W 2021 roku studio Cococucumber uraczyło nas uroczą grą Echo Generation. Uroczą i dobrze ocenianą.

Teraz zaś temat powraca za sprawą sequela. Który właśnie otrzymał datę premiery.

Echo Generation 2 już w maju

Echo Generation 2 zadebiutuje nie tylko na komputerach osobistych, ale i na konsolach Xbox Series X/S, a dodatkowo już pierwszego dnia trafi do abonamentu Xbox Game Pass. W produkcję zagramy już 27 maja tego roku. Całość urzeka stylizowaną grafiką, w której nie brakuje zarówno pikselartu, jak i momentów ujętych w czerń i biel. Sam materiał z datą premiery, który opublikowano przy okazji ID@Xbox Showcase 2026 wskazuje również na sporą różnorodność mechanik dostępnych w turowym RPG.