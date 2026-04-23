Zaloguj się lub Zarejestruj

Echo Generation 2 ma datę premiery. Sequel trafi też do Game Passa

Maciej Petryszyn
2026/04/23 19:52
0
0

W 2021 roku studio Cococucumber uraczyło nas uroczą grą Echo Generation. Uroczą i dobrze ocenianą.

Teraz zaś temat powraca za sprawą sequela. Który właśnie otrzymał datę premiery.

Echo Generation 2 już w maju

Echo Generation 2 zadebiutuje nie tylko na komputerach osobistych, ale i na konsolach Xbox Series X/S, a dodatkowo już pierwszego dnia trafi do abonamentu Xbox Game Pass. W produkcję zagramy już 27 maja tego roku. Całość urzeka stylizowaną grafiką, w której nie brakuje zarówno pikselartu, jak i momentów ujętych w czerń i biel. Sam materiał z datą premiery, który opublikowano przy okazji ID@Xbox Showcase 2026 wskazuje również na sporą różnorodność mechanik dostępnych w turowym RPG.

Echo Generation 2 to turowa gra RPG science-fiction, stworzona przez twórców wielokrotnie nagradzanej gry Echo Generation (najlepsza gra niezależna, najlepsza narracja, najlepsza ścieżka dźwiękowa).

Wciel się w rolę Jacka, zwykłego taty z niezwykłą misją, który został uwięziony w tajemniczym nowym wymiarze. Zagubiony wśród gwiazd, wyruszasz w podróż, aby znaleźć drogę do domu, a towarzyszy ci spryt, twoja ekipa i zabójcza talia kart.

GramTV przedstawia:

Tagi:

News
ID@Xbox
Echo Generation
Cococucumber
ID@Xbox Showcase
Echo Generation 2
ID@Xbox Showcase 2026
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112