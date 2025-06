Squid Game nie bierze jeńców. Finał serialu bez szczęśliwego zakończenia

W nowym sezonie twórcy zagłębiają się w motywy zemsty i moralnej niejednoznaczności. Widzowie mogą spodziewać się dalszych dramatycznych wyborów i konsekwencji, które mocno wpłyną na losy bohaterów.

Finał był dla mnie samego zaskoczeniem. Jestem pewien, że fani też nie będą się tego spodziewać. To zakończenie wywoła mnóstwo dyskusji. Czekam, by je usłyszeć - przyznaje Lee.

Aktor zdradza, że zdjęcia do drugiego i trzeciego sezonu trwały nieprzerwanie przez ponad rok, co było wyczerpujące.

Mimo swojej brutalności, Squid Game nie chce oswajać widzów z przemocą:

A co z przyszłością Squid Game? Choć trzeci sezon jest finałowy, Hwang nie wyklucza powrotu do serii.

Nie chcę zamykać drzwi. Są jeszcze otwarte wątki. Gdybym miał wrócić, to pewnie ze spin-offem. Na przykład: co robili Strażnicy w czasie, gdy Gi-hun ścigał Front Mana i Rekrutera? To mogłyby być ciekawe rzeczy do pokazania.