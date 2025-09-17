Square Enix zapowiada nowe RPG z serii Dragon Quest. Nadchodzi Dragon Quest Smash/Grow

Square Enix ujawniło zupełnie nową grę z uniwersum Dragon Quest i nie chodzi tu o zapowiedziane niedawno Dragon Quest 7 Reimagined.

Nowa gra zapowiedziana przez Square Enix nosi nazwę Dragon Quest Smash/Grow i będzie roguelitem RPG na urządzenia mobilne. Produkcja ma zadebiutować na całym świecie w 2026 roku. Zapowiedziano Dragon Quest Smash/Grow Zasady gry są proste. Gracze atakując wrogów ładują specjalne umiejętności, a kryształy zdobywane po pokonanych przeciwnikach pozwalają rozwijać postać. Jak przystało na roguelite, rozgrywka opiera się na losowych “błogosławieństwach” i zmieniających się warunkach taktycznych.

Zaskakujący może się jednak wydawać wybór platformy na której pojawi się gra. W ostatnich latach Square Enix zamknęło szereg nierentownych gier mobilnych, między innymi Final Fantasy: Brave Exvius czy też battle royale Final Fantasy 7: The First Soldier. Raport finansowy z maja pokazał też wyraźny spadek przychodów z segmentu mobilnego, więc wydaje się to być bardzo ryzykownym ruchem ze strony japońskiego wydawcy. Z drugiej strony, marka Dragon Quest przeżywa obecnie swój renesans. Ogromnym hitem okazał się Dragon Quest 3 HD-2D Remake, szczególnie w Japonii, a jeszcze w tym roku zadebiutuje Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake. Do tego dochodzi zapowiedziane podczas ostatniego Nintendo Direct Dragon Quest 7 Reimagined, które trafi na rynek w 2026 roku.

GramTV przedstawia:

Dragon Quest Smash/Grow również zadebiutuje w 2026 roku, ale już wkrótce pojawi się okazja, aby przetestować grę wcześniej. Square Enix planuje zamkniętą betę, która ma potrwać od 14 do 21 października. Jeśli chcecie wziąć w niej udział, zgłoszenia musicie przesyłać na oficjalnej stronie produkcji najpóźniej do 2 października. Square Enix musi bardzo wierzyć w Dragon Quest Smash/Grow skoro decyduje się na taki ruch. Pytanie tylko ilu “starych” zagorzałych fanów sięgnie po tę produkcję w wersji mobilnej i czy nie będzie ona zbyt agresywna pod kątem monetyzacji, co również może być kluczowym elementem dla sukcesu gry. Być może Square chce dotrzeć do młodszego pokolenia, co sądząc po tempie rozgrywki widocznym na zwiastunie, może mieć faktycznie miejsce.