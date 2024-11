Square Enix przygotowuje się na premierę PS5 Pro. Final Fantasy 7 Rebirth doczeka się aktualizacji

Ostatnio informowaliśmy o nowej aktualizacji, która pojawi się w Lords of the Fallen z okazji udostępnienia nowej produkcji na PlayStation 5 Pro . Nie jest to jedyny tytuł, którego twórcy zdecydowali się na taki ruch. Dowiedzieliśmy się, że Square Enix również planuje aktualizację Final Fantasy 7 Rebirth, lecz będzie ona dotyczyć wyłącznie kwestii technicznych.

Zmiany graficzne, jakie pojawią się w Final Fantasy 7 Rebirth na PlayStation 5 Pro możemy zobaczyć na zrzutach zamieszczonych na Twitterze/X. W sieci możemy również znaleźć krótkie nagranie z demonstracyjnej wersji produkcji, gdzie widzimy zmiany wprowadzone na nowej konsoli w praktyce. Nie jest to oczywiście jedyny tytuł z taki nowościami - jakiś czas temu informowaliśmy o Lords of the Fallen oraz Rise of the Ronin, które również skorzystają z możliwości nowego urządzenia Sony.