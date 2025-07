Square Enix ogłasza Life is Strange Collection na PS5. Znamy datę premiery i zawartość wydania

Pojawiły się dobre wieści dla miłośników Life is Strange. Square Enix ogłosiło bowiem kolekcję, ukaże się na konsoli PlayStation 5 już 2 października 2025 roku. To kompleksowe wydanie zostało przygotowane z myślą o zapewnieniu graczom dostępu do całego bogactwa uniwersum Life is Strange w jednym miejscu.

Life is Strange Collection już w październiku

Life is Strange Collection obejmie pięć emocjonujących, kinowych przygód, wraz z całą wydaną zawartością do pobrania oraz bonusami za zamówienia przedpremierowe. Cena tego obszernego zestawu została ustalona na 59,99 dolarów, czyli około 220 zł.

Wewnątrz pudełka gracze znajdą hybrydowe połączenie formatów fizycznych i cyfrowych. Na płytach znajdą się dwie z pięciu gier: Life is Strange: True Colors oraz najnowsza odsłona, Life is Strange: Double Exposure. Pozostałe tytuły z serii – Life is Strange Remastered, Life is Strange 2 oraz Life is Strange: Before the Storm Remastered – będą dostępne w formie cyfrowych kodów do pobrania.