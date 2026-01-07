Square Enix krytykowane przez graczy. Ataki DDoS zepsuły premierę rajdów Savage w Final Fantasy 14

Dla społeczności Final Fantasy XIV, debiut nowego zestawu rajdów Savage to jeden z najważniejszych momentów w całym cyklu aktualizacji. To sytuacja w której drużyny na całym świecie ścigają się o jak najszybsze ukończenie pełnego tieru. Niestety, gracze z USA zamiast solidnej rywalizacji i emocji, otrzymali sporą dawkę frustracji.

Ataki DDoS zepsuły premierę rajdów Savage w FF14

Premiera rajdów Savage została całkowicie zniszczona, a wszystko to przez nasilające się ataki DDoS, które od tygodni dotykają serwery Final Fantasy XIV w Stanach Zjednoczonych. W dniu premiery rajdów, ataki osiągnęły wyjątkowo uciążliwy poziom. Co ciekawe, gracze korzystający z europejskich i azjatyckich centrów danych nie zgłaszali żadnych problemów. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w USA, gdzie regularne rozłączenia stały się codziennością. Skala problemu jest na tyle duża, że powstało nawet konto na platformie X o nazwie “Did FFXIV Get DDoS Today”, które niemal każdego dnia raportuje kolejne ataki.