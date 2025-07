Square Enix inwestuje w duńskie studio indie. Wydawca chce pomóc zrealizować ich "grę marzeń"

Square Enix nieustannie poszukuje wysokiej jakości gier i utalentowanych zespołów deweloperskich. Gdy zagrałem w Vaultbreakers, szczerze podekscytowało mnie to, jak łączy graczy i zachęca do wspólnego eksplorowania bogatego świata gry. Po wizycie w siedzibie BetaDwarf i poznaniu ich misji oraz pasji, zdecydowaliśmy się wesprzeć studio finansowo, by pomóc im zrealizować marzenie i dostarczyć grę graczom na całym świecie.

BetaDwarf to studio założone w 2012 roku, znane wcześniej z takich tytułów jak Forced, Forced: Showdown oraz wieloosobowego Minion Masters. Steffen Kabbelgaard, CEO i reżyser gry w BetaDwarf, wypowiedział się na temat wsparcia:

Wsparcie Square Enix to niesamowita okazja, która daje nam dostęp do wiedzy, talentu i zasobów. Vaultbreakers to nasza gra marzeń. Mamy już ogromną, niesamowitą społeczność i przeprowadziliśmy ponad 15 testów z udziałem ponad 50 tysięcy graczy, co pozwala nam stale doskonalić projekt. Dodatkowe wsparcie na tym etapie produkcji to dla nas ogromny zastrzyk energii. Jesteśmy już bardzo daleko i czuję, że to pomoże nam odnieść prawdziwy sukces, zamiast dopiero zaczynać niepewną podróż. Jestem naprawdę podekscytowany tą współpracą!