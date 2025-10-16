Sprzedaż EA może być „zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego”. Amerykańscy politycy alarmują

Przejęcie EA przez PIF i Kushnera budzi obawy w Kongresie USA
Konsorcjum inwestycyjne, które ma sfinalizować zakup, jest kierowane przez saudyjski Public Investment Fund. W skład grupy wchodzą również Silver Lake oraz Affinity Partners, fundusz założony i zarządzany przez Jareda Kushnera, zięcia Donalda Trumpa. W odpowiedzi na ogłoszenie, politycy Stanów Zjednoczonych, Elizabeth Warren i Richard Blumenthal, wyrazili „głębokie zaniepokojenie” w związku z przejęciem.
Politycy skierowali list do Scotta Bessenta, Sekretarza Skarbu Stanów Zjednoczonych, ostrzegając przed „wpływem zagranicznym oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego”. W piśmie skierowanym do Sekretarza Skarbu, politycy domagają się od Sekretarza oraz Komitetu ds. Inwestycji Zagranicznych w Stanach Zjednoczonych, aby poddali transakcję analizie.
Piszemy z głębokim zaniepokojeniem w sprawie wpływu zagranicznego oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, jakie może stwarzać potencjalne przejęcie amerykańskiego producenta gier wideo, Electronic Arts (EA), przez Publiczny Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej (PIF), Silver Lake Group, L.L.C. (Silver Lake) oraz Affinity Partners Jareda Kushnera.
Apelujemy do Państwa i Komisji o szczegółowe i wnikliwe przyjrzenie się tej bezprecedensowej, proponowanej prywatyzacji zagranicznej dużej amerykańskiej firmy technologicznej i rozrywkowej.
Proponowana transakcja niesie ze sobą szereg istotnych zagrożeń związanych z wpływem zagranicznym i bezpieczeństwem narodowym, począwszy od reputacji PIF jako strategicznego ramienia rządu Arabii Saudyjskiej.
Chęć Arabii Saudyjskiej do zdobycia wpływów poprzez przejęcie EA jest widoczna już na pierwszy rzut oka — inwestorzy proponują zapłatę ponad 10 miliardów dolarów powyżej wartości rynkowej EA, której akcje „stały w miejscu przez pół dekady” w nieprzewidywalnej i niestabilnej branży.
GramTV przedstawia:
Oprócz kwestii geopolitycznych i finansowych pismo porusza problem prywatności danych. Ponieważ Electronic Arts na przestrzeni lat zgromadziło dane o „milionach użytkowników”, istnieje obawa, że przejęcie stworzy poważne zagrożenie dla prywatności tych informacji. Amerykańscy politycy wyrażają również zaniepokojenie, że umowa mogłaby „wyeliminować przejrzystość” w operacjach i funkcjonowaniu firmy.
Politycy oczekują, że wyniki śledztwa zostaną przedstawione najpóźniej do 4 listopada 2025 roku.