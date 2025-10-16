Sprzedaż EA może być „zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego”. Amerykańscy politycy alarmują

Politycy skierowali list do Scotta Bessenta, Sekretarza Skarbu Stanów Zjednoczonych, ostrzegając przed „wpływem zagranicznym oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego”. W piśmie skierowanym do Sekretarza Skarbu, politycy domagają się od Sekretarza oraz Komitetu ds. Inwestycji Zagranicznych w Stanach Zjednoczonych, aby poddali transakcję analizie.

Piszemy z głębokim zaniepokojeniem w sprawie wpływu zagranicznego oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, jakie może stwarzać potencjalne przejęcie amerykańskiego producenta gier wideo, Electronic Arts (EA), przez Publiczny Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej (PIF), Silver Lake Group, L.L.C. (Silver Lake) oraz Affinity Partners Jareda Kushnera.

Apelujemy do Państwa i Komisji o szczegółowe i wnikliwe przyjrzenie się tej bezprecedensowej, proponowanej prywatyzacji zagranicznej dużej amerykańskiej firmy technologicznej i rozrywkowej.

Proponowana transakcja niesie ze sobą szereg istotnych zagrożeń związanych z wpływem zagranicznym i bezpieczeństwem narodowym, począwszy od reputacji PIF jako strategicznego ramienia rządu Arabii Saudyjskiej.

Chęć Arabii Saudyjskiej do zdobycia wpływów poprzez przejęcie EA jest widoczna już na pierwszy rzut oka — inwestorzy proponują zapłatę ponad 10 miliardów dolarów powyżej wartości rynkowej EA, której akcje „stały w miejscu przez pół dekady” w nieprzewidywalnej i niestabilnej branży.