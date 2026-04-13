Nowe tropy ws. Physint. Kojima szykuje porwany autobus i antagonistę „jak Mads Mikkelsen w Hannibalu”

Tym jest zapowiedziane jeszcze pod koniec ubiegłego roku Physint. Szczegółów na razie nie ma, ale, jak to często bywa, są poszlaki.
Casting do nowego projektu Kojimy. Physint i antagonista z niemieckim akcentem
Natrafiono bowiem na ogłoszenia castingowe do projektu o kryptonimie Shimmer, którym prawdopodobnie jest właśnie Physint. Dyrektorką castingu została Mari Ueda, czyli założycielka Pivot Motion – firmy zajmującej się przechwytywaniem ruchu. Nie jest to pierwsza współpraca Uedy i Kojimy, bo Pivot Motion miał okazję działać już przy Death Stranding 2. Wróćmy jednak do wspomnianych ogłoszeń. Okazuje się, że twórcy szukają aktorów do ról… pasażerów porwanego autobusu. Wśród nich znaleźć ma się m.in. matka z noworodkiem, pięcioro nastolatków różnorodnych pod kątem narodowościowym czy też antagonista z niemieckim akcentem.
