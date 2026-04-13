Nowe tropy ws. Physint. Kojima szykuje porwany autobus i antagonistę „jak Mads Mikkelsen w Hannibalu”

Rzeczony antagonista w opisie referencyjnym otrzymał intrygujący opis. – Mads Mikkelsen w “Hannibalu”, ale z polotem. Postać ta ma być szczupła i cicha, ale jednocześnie “w psychopatyczny sposób pewna siebie”. W oczy rzuca się nacisk na niemiecki akcent, który może, ale jednocześnie nie musi wcale sugerować miejsca akcji Physint. Podejrzewa się też, że nie chodzi tutaj o głównego złego, a o pobocznego przeciwnika. Dowody? Formalnych nie ma, ale przyzwyczajono się, że do głównych ról Kojima zwykł zatrudniać profesjonalnych aktorów o dużych nazwiskach, a nie tych zatrudnionych na drodze castingu.

Kiedy otrzymamy Physint? Wygląda na to, że nieprędko. Jeszcze w 2025 roku sam Kojima w jednym z wywiadów stwierdził, iż potrzebuje jeszcze co najmniej 5-6 lat. To oznaczałoby, że wspomniana gra ukaże się już w momencie, gdy standardem będzie kolejna generacja konsol w tym PlayStation 6. Oczekiwania są jednak spore. Mamy tutaj do czynienia z przedstawicielem gatunku akcji oraz szpiegostwa, szybko okrzyknięto więc tytuł duchowym następcą serii Metal Gear, do której prawa zachowuje Konami. przypomnijmy też, że nie jest to jedyny projekt, nad którym pracuje Kojima Productions. Ponadto powstaje też tajemniczy horror OD, a można zakładać, że również marka Death Stranding nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.