Spring Festival w Marvel Rivals. Do gry trafi nowy tryb inspirowany Rocket League i nie tylko

Na zakończenie warto przypomnieć, że Marvel Rivals dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra dostępna jest w modelu free-to-play.

Marvel Rivals to drużynowa strzelanka PvP z superbohaterami z uniwersum Marvela! Stwórz drużynę gwiazd, połącz moce postaci, by zyskać umiejętności drużynowe, i stań do walki na zmiennych polach bitew z fizyką zniszczeń! – brzmi opis gry.