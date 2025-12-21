Sprawdziliśmy, czy Kevin sam w domu będzie w te święta wyemitowany na Polsacie

Święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się z wieloma tradycjami – ubieraniem choinki, pieczeniem pierników, śpiewaniem kolęd czy spotkaniami w gronie najbliższych. Ale jedną z nich, szczególnie popularną wśród fanów świątecznego kina, jest też oglądanie kultowego filmu Kevin sam w domu. Polsat od lat nie zawodzi i co roku przypomina widzom o przygodach małego Kevina McCallistera. Czy w tym roku tradycji stanie się zadość?

Kevin sam w domu – 24 grudnia o 20.00 na Polsacie

Sprawdziliśmy, czy i w tym roku będzie okazja do ponownego spotkania z Macaulayem Culkinem i jego nieodłącznymi pułapkami na złodziei. Fani mogą odetchnąć – tradycji stanie się zadość. Film zostanie wyemitowany 24 grudnia o godzinie 20:00 na antenie głównego Polsatu. To idealny moment, by z kubkiem kakao usiąść przed telewizorem i przypomnieć sobie wszystkie klasyczne sceny z Kevinem w roli głównej. Tym, którzy przestawili się na streaming przypominamy jednak, że film dostępny jest w ofercie Disney+.