Sprawdziliśmy, czy Kevin sam w domu będzie w te święta wyemitowany na Polsacie

Jakub Piwoński
2025/12/21 21:00
Można spać spokojnie – tradycji stanie się zadość.

Święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się z wieloma tradycjami – ubieraniem choinki, pieczeniem pierników, śpiewaniem kolęd czy spotkaniami w gronie najbliższych. Ale jedną z nich, szczególnie popularną wśród fanów świątecznego kina, jest też oglądanie kultowego filmu Kevin sam w domu. Polsat od lat nie zawodzi i co roku przypomina widzom o przygodach małego Kevina McCallistera. Czy w tym roku tradycji stanie się zadość?

Kevin sam w domu
Kevin sam w domu

Kevin sam w domu – 24 grudnia o 20.00 na Polsacie

Sprawdziliśmy, czy i w tym roku będzie okazja do ponownego spotkania z Macaulayem Culkinem i jego nieodłącznymi pułapkami na złodziei. Fani mogą odetchnąć – tradycji stanie się zadość. Film zostanie wyemitowany 24 grudnia o godzinie 20:00 na antenie głównego Polsatu. To idealny moment, by z kubkiem kakao usiąść przed telewizorem i przypomnieć sobie wszystkie klasyczne sceny z Kevinem w roli głównej. Tym, którzy przestawili się na streaming przypominamy jednak, że film dostępny jest w ofercie Disney+.

GramTV przedstawia:

Fani, którzy chcieliby jednak spotkać Macaulaya Culkina w nieco innej odsłonie, dostępny jest również serial Fallout emitowany na Amazon Prime Video. Aktor występuje w nim gościnnie, co jest jego pierwszą większą rolą od lat. To zupełnie inne doświadczenie niż świąteczny hit sprzed lat, ale pozwala fanom aktora zobaczyć go w nowej, bardziej współczesnej roli. Warto przypomnieć, że aktor niedawno zmienił nazwisko i nie da się ukryć, że zabrzmiało to trochę jak kolejny żart (pułapka?), z których słynie Culkin.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


