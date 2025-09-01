Najpopularniejszy telewizyjny teleturniej właśnie zmienił stację

Milionerzy od września już nie w TVN, a w Polsacie. Niezmiennie gospodarzem programu jest jednak Hubert Urbański.

Jedna z najpopularniejszych produkcji w historii polskiej telewizji, Milionerzy, zmienia stację. Teleturniej oparty na brytyjskim formacie Who Wants To Be A Millionaire zadebiutował w Polsce w 1999 roku na TVN i od tamtej pory niezmiennie prowadzi go Hubert Urbański. Po latach sukcesów program trafia teraz do Polsatu, a jego premiera zaplanowana jest na 1 września, od poniedziałku do czwartku o 19:55. “Pół na pół”, “telefon do przyjaciela”, a może “pytanie do publiczności”? Dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak (niegdyś TVN), nie kryje zadowolenia z powrotu teleturnieju do swojej stacji:

Bardzo się cieszę, że Hubert zdecydował się pójść za formatem i przyjął naszą propozycję. Nawet nie chcę wyobrażać sobie innej osoby w roli prowadzącego ‘Milionerów’ i na szczęście nie muszę. Nowa odsłona programu wprowadza kilka zmian. Studio otrzymało świeży wygląd, zmieniły się też stawki pieniężne: uczestnicy za dwa pierwsze pytania otrzymają gwarantowane 2 tysiące złotych, a drugi próg gwarantowany na siódmym pytaniu wyniesie 50 tysięcy złotych zamiast dotychczasowych 40 tys. Uczestnicy wciąż mają do dyspozycji trzy koła ratunkowe – pół na pół, pytanie do publiczności i telefon do przyjaciela, z tym że teraz można zadzwonić do jednego z trzech przyjaciół. Zmieniła się również forma wyboru graczy. Jak zdradził Hubert Urbański w rozmowie z Interią:

Teraz nie ma ‘Kto pierwszy, ten lepszy’. O tym, kto gra, decyduje casting online, więc wszystko można załatwić z domu, sprzed komputera. Prowadzący podkreśla również emocje, które wciąż są siłą formatu: „Są momenty, które cały czas nas zaskakują, sprawiają, że wstrzymujemy oddech. Studio zamiera i słucha, co będzie dalej – czasami przy pytaniu za mniejsze pieniądze, a czasami za pół miliona”. Milionerzy to teleturniej, który przez lata zdobył rzesze fanów, a jego obecność w Polsacie daje gwarancję kolejnych emocjonujących odcinków i niezapomnianych momentów dla widzów w całej Polsce. Warto dodać, o tej pory w polskiej edycji teleturnieju Milionerzy główną nagrodę w wysokości miliona złotych zdobyło osiem osób. Pierwszy odcinek nowej odsłony teleturnieju już dzisiaj o 19.55 na antenie Polsatu.

