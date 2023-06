Firma połączy również Parcast i Gimlet – dwa głośne studia podcastingowe przejęte przez Spotify w 2019 roku – w jeden organizm – Spotify Studios. Podczas gdy 11 podcastów z tych sieci zostało już zlikwidowanych w zeszłym roku, popularne produkcje, takie jak Stolen, The Journal, Science Vs, Heavyweight, Serial Killers i Conspiracy Theories, będą nadal produkowane pod nowo utworzoną nazwą Spotify Studios, wraz z dodatkowymi oryginalnymi programami .

Podczas gdy Spotify będzie nadal tworzyć oryginalne treści, wyraźnie widać nacisk na zwiększenie liczby podcastów tworzonych przez niewielkich czy wręcz domowych twórców, podobnie jak to ma miejsce w przypadku treści wideo na YouTube. Gigant streamingowy zamierza zintensyfikować działania w pozyskiwaniu reklamodawców, żeby nowi twórcy mogli zacząć zarabiać na swoich dziełach.

Spotify zwalnia 200 osób. Duża reorganizacja w dziale podcastów

Po tym, jak firma odnotowała stratę netto w wysokości około 248 milionów dolarów w pierwszym kwartale tego roku, Spotify ogłosiło, że era dużych wydatków na podcasty dobiegła końca i obiecało działać wydajniej w tym roku. Warto zauważyć, że chociaż rentowność pozostaje problemem dla Spotify, wzrost z pewnością nie jest – firma poinformowała również, że jej platforma przyciąga ponad pół miliarda aktywnych użytkowników miesięcznie, co stanowi ogromny wzrost o 22 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem. Gigant streamingowy wciąż ma za cel dotarcie do 1 miliarda słuchaczy do 2030 r., a jego dążenie do pozyskiwania oryginalnych treści podcastowych, choć drogie, może okazać się opłacalną inwestycją.