Społeczność WoW-a apeluje do Blizzarda o dodanie miejsca pamięci. Gracze, którzy odeszli w rzeczywistości mają otrzymać cmentarz

Pomysł na cmentarz w WoW-ie wraca w dyskusjach – Blizzard może go wprowadzić już niedługo.

Gry MMORPG od lat są miejscem, w którym zawiązują się przyjaźnie i tworzą wieloletnie wspólnoty. Niestety, zdarzają się także smutne chwile, takie jak śmierć członka gildii w prawdziwym życiu. Właśnie z tego powodu gracze World of Warcraft zwrócili się do Blizzarda z prośbą o dodanie do gry specjalnego cmentarza lub ogrodu pamięci.

World of Warcraft – pomysł na wirtualny cmentarz

Dyskusja rozpoczęła się na Reddicie, gdzie gracz StuxGk poinformował o śmierci kolegi z gildii, który zmarł z powodu niewydolności serca. W komentarzach inni członkowie społeczności wyrażali współczucie, ale też wskazywali, że stworzenie osobnego pomnika dla każdego zmarłego byłoby trudne technicznie. Proponowano jednak prostsze rozwiązania – np. wprowadzenie cmentarza jako elementu sąsiedztwa w nadchodzącym systemie housingu.