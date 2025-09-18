Społeczność WoW-a apeluje do Blizzarda o dodanie miejsca pamięci. Gracze, którzy odeszli w rzeczywistości mają otrzymać cmentarz

Pomysł na cmentarz w WoW-ie wraca w dyskusjach – Blizzard może go wprowadzić już niedługo.
Gry MMORPG od lat są miejscem, w którym zawiązują się przyjaźnie i tworzą wieloletnie wspólnoty. Niestety, zdarzają się także smutne chwile, takie jak śmierć członka gildii w prawdziwym życiu. Właśnie z tego powodu gracze World of Warcraft zwrócili się do Blizzarda z prośbą o dodanie do gry specjalnego cmentarza lub ogrodu pamięci.
World of Warcraft – pomysł na wirtualny cmentarz
Dyskusja rozpoczęła się na Reddicie, gdzie gracz StuxGk poinformował o śmierci kolegi z gildii, który zmarł z powodu niewydolności serca. W komentarzach inni członkowie społeczności wyrażali współczucie, ale też wskazywali, że stworzenie osobnego pomnika dla każdego zmarłego byłoby trudne technicznie. Proponowano jednak prostsze rozwiązania – np. wprowadzenie cmentarza jako elementu sąsiedztwa w nadchodzącym systemie housingu.
Gracze zwracają uwagę, że miejsce pamięci mogłoby być wykorzystywane nie tylko dla osób, które odeszły w prawdziwym życiu, ale także dla upamiętnienia znajomych, którzy po prostu przestali grać. Personalizacja w ramach housingu pozwoliłaby społeczności samodzielnie tworzyć symboliczne miejsca pamięci.
Część weteranów przypomniała, że w przeszłości gracze organizowali wirtualne pogrzeby przy Shrine of the Fallen Warrior w Barrens, powstałym na cześć zmarłego pracownika Blizzarda. Wielu uważa, że dodanie podobnej opcji w nowym dodatku byłoby idealnym sposobem na uhonorowanie historii społeczności WoW-a.
System housingu zadebiutuje wraz z dodatkiem World of Warcraft: Midnight, który ma trafić do graczy w przyszłym roku. Być może Blizzard wykorzysta tę okazję, by wprowadzić wirtualny cmentarz, o który prosi społeczność.
