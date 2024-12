Splitgate 2 na nowym trailerze. Darmowa strzelanka z portalami w akcji

Mowa o wspomnianym wyżej Splitgate 2, które możemy zobaczyć na nowym zwiastunie z fragmentami z rozgrywki. Materiał nie tylko przedstawia pełne akcji starcia, ale również działanie portali, które będą częścią gry. Omawiany trailer znajduje się na dole wiadomości.

Chcesz znaleźć się w centrum uwagi? Usłyszeć, jak 100 000 fanów skanduje twoje imię? Marzą ci się sława i uwielbienie? W takim razie dołącz do ligi Sol Splitgate League i ujrzyj przyszłość w jasnych barwach! Do zwycięstwa potrzeba całej drużyny… ale tylko jedna osoba może znaleźć się na szczycie tabeli wyników.



Graj z innymi. Licz na siebie.



Łap za sprzęt, skacz przez portal i ruszaj do akcji jako elitarny as w grze Splitgate 2 – darmowej strzelance z czteroosobowymi drużynami, w której na nowo przekonasz się, z czym wiąże się droga na szczyt. Wybierz frakcję, dostosuj bronie, opanuj korzystanie z portali i wraz ze znajomymi walcz o chwałę na kosmicznej arenie.