Mafia: The Old Country w nowym zwiastunie z TGA 2024. Poznaliśmy nowe szczegóły

Jedną z najbardziej ekscytujących nowości na The Game Awards 2024 była premiera nowego zwiastuna Mafia: The Old Country. Krótki urywek materiału zdradzający termin premiery już wcześniej wyciekł do sieci, ale teraz możemy zobaczyć pełny trailer, który prezentuje głównego bohatera o imieniu Enzo. Zdaniem twórców będzie to nowy początek dla kryminalnej sagi, ze względu na osadzenie historii na początku XX wieku, więc przed wydarzeniami z pierwszych trzech odsłon serii.

Mafia: The Old Country nowy zwiastun z okazji The Game Awards 2024

Mafia: The Old Country będzie liniową grą akcji, skierowaną do fanów fabularnych produkcji, którzy chcą zagłębić się w świat niebezpieczeństw i intryg. Poznamy wciągającą opowieść osadzoną w brutalnym świecie zorganizowanej przestępczości, która zanurzy graczy w rozgrywkę, gdzie ważnymi elementami będzie walka wręcz, strzelanie oraz skradanie, czyli wszystko to, z czego zasłynęły poprzednie części Mafii.