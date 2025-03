Split Fiction z trzema rekordami Guinnessa. Tytuł osiąga kolejne sukcesy

Split Fiction okazało się ogromnym sukcesem - niedawno informowaliśmy o kolejnym już kamieniu milowym produkcji Hazelight. Tytuł kontynuujący formułę znaną z It Takes Two oraz A Way Out pobił również trzy rekordy Guinnessa, co jest bardzo dużym osiągnięciem deweloperów, którzy praktycznie jako jedyni zajmują się tworzeniem podobnych gier na taką skalę.

Split Fiction - imponujące osiągnięcia

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie rekordów Guinnessa, Split Fiction może pochwalić się już trzema rekordami świata, mimo że od premiery nie minął nawet miesiąc. Gra akcji od Hazelight Studios może pochwalić się mianem najpopularniejszej gry kooperacyjnej na Steamie, a także najszybciej sprzedającego się tytułu co-op w ciągu 48 godzin i całego tygodnia.